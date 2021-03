Este lunes, el humorista nacional Paul “El Flaco” Vásquez dio a conocer uno de los episodios más difíciles de su infancia en entrevista con Martín Cárcamo en el programa De tú a tú de Canal 13.

Durante la conversación, Vásquez ahondó en sus experiencias familiares y la precariedad en la que vivió durante su adolescencia, la que lo llevó a iniciar a realizar shows callejeros.

“Es denigrante, es fuerte, es frío. Los días de lluvia se caminan. Nos metíamos al metro”, contó.

Lee también: Naya Fácil confirmó accidente en el 8M: Intentó subirse a la estatua de Baquedano



En el espacio televisivo, el artista de 53 años también denunció que fue víctima de un abuso sexual por parte de un vecino cuando era niño.

Entre lágrimas el ex Dinamita Show sinceró su sentir y que pese a la situación “no hay en mi corazón espacio para el odio, yo estoy hecho para amar, para cuidar”, aseguró.

La situación ocurrió hace 40 años y Vásquez apuntó a un vecino del sector en el que vivía cuando pequeño. “Un bastardo cu…, un vecino. Ni mis hijas saben, ni las preparé“, afirmó que sólo su pareja tenía conocimiento de la vivencia.

Lee también: El funado Pepe Le Pew no aparecerá en nueva película de “Space Jam”



Paul recordó que volvió a ver a esta persona en el funeral de su madre, pero que, al igual que muchas víctimas de abuso y situaciones de violencia, no pudo encararlo por lo que hizo.

“Estuvo en el velorio de mi mamá. Acepté su pésame cuando ahí podría haberlo encarado. No fui capaz”, aseveró.

“Yo la cagué con no denunciarlo, y si le hizo esto a otras niñas… Yo fui cobarde también. Yo salía a buscar lo que no tenía en mi casa, y quizás me dejaba”, explicó.