La modelo y ex participante del reality ¿Volverías con tu Ex?, Paula Bolatti, contó a través del una entrevista con Martín Cárcamo vía Instagram porqué decidió irse del país. Una de las presentaciones que marcó su carrera fue su presentación en la Vedettón del 2016.

“Hoy lo laboral no está presente como lo estuvo esos 8 años de mi vida, pero hay otras cosas que tengo que aprender, hay otras cosas que tengo que solucionar”, contó Bolatti.

En el espacio con Cárcamo en la plataforma YOOYTV, comentó que dejó de lado el modelaje e inició un proceso de aceptación. “Hoy personalmente es una lucha constante, pero estoy mucho más relajada. Hoy disfruto de mi salud porque puedo practicar un deporte. Y no me preocupa ir a gimnasio a tener físico que antes decían que hay que tener”.

Además, la modelo dejó Chile hace casi un año y desde entonces se está viviendo en su Argentina natal, en el hogar de su madre.

Según Bolatti, la decisión la habría tomado a partir del cuestionamiento en torno al estallido social, lo que le habría hecho repensar cosas sobre su vida. “Yo creo que todos nos empezamos a cuestionar muchas cosas que creíamos que eran normales, que estaban bien. Desde cosas que no nos gustaban como sistema y desde lo personal“.

“Yo antes del estallido tenía un clóset enorme, lleno de ropa, y empecé a mirar y dije ¿para qué tanto? ¿Qué hago con todo eso?. Y empecé a sacar y a sacar, doné la mitad de la ropa que tenía y me empecé a sentir más liviana. Desde eso a un montón de cosas, pequeños detalles que fueron haciendo que me sintiera más liviana“, comentó la modelo.

Luego de su proceso, Bolatti decidió hacer un cambio en 360° en su vida para sentirse “más libre todavía”, por lo que “dejé la pega, dejé mi departamento en Santiago, vendí todo y volví a la casa en Argentina con mi mamá, volví a la cuna. Y también fue una cosa que me pasó que dije 0siento que tengo que estar allá’”.

Cuando inició la expansión del coronavirus por el mundo, Argentina decidió implementar largas cuarentenas como método de prevención del virus. Bolatti comentó a Cárcamo que agradecía haber estado al inicio de todo con su mamá y la pareja de ella, ya que “uno piensa ‘cuarentena total son 15 días’, en Argentina fueron nueve meses en cuarentena total”.

Pese a eso, la presentadora de televisión contó que fueron meses duros, pero que durante ese periodo que pudo desarrollarse y crecer. “Volví a responderme muchas preguntas, el por qué me había ido tan chica, me encontré de nuevo con mi familia, con mi historia, con todo. Porque esos ocho años que estuve en Chile eran pura pega nomás. Y metida en un sistema que estaba muy alejado de las emociones, alejado de la familia. Entonces la pandemia me hizo responderme muchas preguntas desde lo emocional y me hizo crecer desde otro punto”.