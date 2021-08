La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, fue la primera invitada al nuevo late de Julio César Rodríguez, Pero con Respeto, donde habló de diversos temas de la contingencia, pero también hubo espacio para comentar hitos fuera de la pandemia de COVID-19.

Ese fue el caso del Copihue de Oro, premio cuyos máximos galardones fueron para la autoridad sanitaria como reina y para el conductor del nuevo espacio de Chilevisión como rey.

—Julio César Rodríguez: Usted salió como reina del Copihue de Oro

—Paula Daza: ¿Qué te parece a ti tener una reina de 61 años?

—JC: Me parece maravilloso

—PD: Tú pensaste que la reina iba a ser más lolita

—JC: Pero mire lo que me está diciendo, pero con respeto. Fíjese, lo primero que pensé cuando salieron las nominaciones, me dijeron que era el premio más importante y la veo a usted, y dije qué está haciendo aquí

—PD: Qué esta haciendo aquí esta señora de 61 años como reina (bromeó)

—JC: No, no, por el cargo, porque son mas premios de la TV. ¿Qué le pasó a usted cuando salió nominada?

—PD: A mí me contaron que yo estaba nominada y la verdad que me sorprendió porque es la primera vez en mi vida que soy candidata de algo. Eso es lo primero que te quiero decir. Nunca en 61 años había sido candidata a algo, pero me sorprendió positivamente porque es un reconocimiento de la gente. Y eso me sorprendió porque lo que queremos es que la gente confíe en nosotros para que nos sigan en el Minsal. Es un reconocimiento para las personas que nos siguen todos los días

—JC: ¿Lo sintió como un espaldarazo a la pega que ha hecho?

—PD: Yo creo que a tener confianza. En el fondo, cuando uno tiene que llevar una pandemia, estar a cargo de las medidas de salud pública de la pandemia, uno de los roles más importantes es educar. Y para educar uno tiene que confiar en la persona que le está diciendo las cosas. Y esto de alguna manera es un reconocimiento a que las personas estaban confiando en las cosas que estamos diciendo

Tras esto, Rodríguez le preguntó cómo le hicieron entrega del galardón, ya que por las medidas de prevención ante el coronavirus no se realizó una ceremonia tradicional. Ante esto, Daza contó que “era un día que nosotros teníamos punto de prensa y fue antes de que supiera públicamente. Yo tenía que viajar fuera de Santiago y entonces me lo fueron a dejar a La Moneda. Y hubo que pasarlo por los rayos, pero no podían saber qué es lo que estaban pasando por los rayos. Entonces fue todo un tema. La gente que estaba ahí le dijimos no vayan a decir que viene el Copihue. Fue muy simpático”.

“A mí me lo llevaron a la casa, a usted se lo llevaron a La Moneda. ¿Es verdad que el Presidente se lo quiso quitar o no?”, bromeó Rodríguez. “No, el presidente me llamó para felicitarme”, respondió la subsecretaria.

—JC: Así que la llamó, ¿qué le dijo?

—PD: Felicitaciones. Que es un reconocimiento y que sigamos trabajando así para que la gente crea en nosotros.

El espacio de conversación, durante su emisión entre las 00:19 y las 1:24 horas, promedió 6,0 puntos de rating, ubicándose en el primer lugar. En ese horario de transmisión, TVN marcó 5,5 puntos de rating, Mega registró 5,4 y Canal 13 obtuvo 3,4.