Actriz de La Jauría y presencia de Luis Gnecco en el elenco: “Mi apoyo está siempre con las víctimas”

Este viernes se estrenó la segunda temporada de la serie chilena La Jauría, coproducción de Fábula que trata la historia de una unidad de la policía que se dedica a investigar delitos de género.

Entre su reparto se encuentra Antonia Zegers, Daniela Vega, Paula Luchsinger, Antonia Geisen, Clemente Rodríguez, Mariana Di Girolamo y Luis Gnecco, quien recientemente anunció su regreso a la actuación tras ser formalizado por el delito de lesiones menos graves en el contexto de Violencia Intrafamiliar (VIF) en contra de su ex esposa en junio pasado.

Sobre la presencia de Gnecco (Claudio Valenzuela) en la producción que está disponible en Amazon Prime, teniendo en cuenta la trama en la que gira la historia central, Antonia Zegers, quien interpreta a la inspectora de la PDI Olivia Fernández, indicó a BioBioChile que “mi manera de hablar es a través de mi trabajo”.

“Nunca me refiero a casos particulares, porque esa no es mi manera de hablar. Mi manera de hablar está puesta en mi trabajo, no en mis opiniones (…) No me voy a referir a trabajos particulares”, puntualizó.

Por su parte, Daniela Vega, quien da vida a Elisa Murillo, comentó que “suscribo lo mismo. Es algo que deberá atenderse en el lugar correspondiente”.

Sin embargo, Paula Luchsinger, quien personifica a Celeste Ibarra, manifestó su apoyo a las víctimas.“Quiero decir que como actriz y como mujer mi apoyo está siempre con las víctimas. Y condeno la violencia, venga de donde venga”, detalló.