Paula Pavic aseguró que Chino Ríos llevó a su polola de 18 años a la casa donde aún viven juntos

Paula Pavic, ex pareja de Marcelo “Chino” Ríos, sigue acaparando titulares y ahora reveló que el ex tenista llevó a su nueva polola a la casa en la que aún viven en conjunto en Estados Unidos.

Hace un tiempo se dio a conocer el término del matrimonio de la emprendedora con Chino Ríos. Sin embargo, aún convive en la misma casa ubicada en Sarasota, Florida.

A través de un en vivo en Instagram, Pavic contó que actualmente está sin dinero debido a que pagó todas las cuentas de la casa porque el ex número 1 del mundo habría parado de hacerlo.

En ese sentido, fue consultada por “¿cómo va tu relación con el Chino? ¿Ha sido caótico?”, ante lo que Paula decidió contar lo que ocurrió recientemente dentro su hogar.

Chino Ríos llevó a su nueva polola a la casa

Según ha trascendido en diferentes medios, la nueva polola del Chino Ríos tendría solo 18 años y se llamaría Christine Chelsea. Además, sería hija de su preparador físico.

En ese sentido, Pavic reveló que su madre no puede entrar a la que aún es su casa, no así la pareja de Ríos.

“Él diciendo que no va dejar que mi mamá pise mi casa, que claramente no es mía… eso me hace dar cuenta de que no es mía, que yo vivo acá, pero no tengo nada que ver con esta casa”, comenzó.

“Pero ayer trajo a su polola a la casa. Entonces su polola puede entrar a la casa, que supuestamente es mía también, pero mi mamá no puede pisar mi casa… what the fuck (sic)”, reflexionó entre risas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Paula Pavic (@paulipavic)

Síguenos en