Paula Pavic difundió impactante mensaje: “Es increíble el dolor”

Paula Pavic dejó entrever en sus redes sociales lo que sería un nuevo conflicto con Marcelo Ríos y vivió un emotivo momento con una de sus seguidoras tras compartir el problema en su cuenta de Instagram, la tarde de este viernes.

Pavic ha revelado constantemente la difícil relación que mantiene con el ex tenista, quien además es padre de sus trillizos, tras el divorcio que ella solicitó en marzo de este año, aludiendo a un matrimonio “irremediablemente roto”.

¿Qué dijo Paula Pavic?

“Hoy tuve una desilusión tan grande que no estaba viviendo un día como todos los otros. La verdad es que hoy me vine un poco abajo. Es increíble el dolor que provoca ver la maldad que vive en algunas personas”, señaló la relacionista pública en su cuenta de Instagram.

En esa misma línea, agregó: “Pero luego empecé a leer los mensajes internos que me llegan y mis lágrimas se convirtieron en lágrimas de emoción. No se imaginan como me levantaron y me mostraron que estoy rodeada de más personas buenas”.

Además, Pavic aprovechó la instancia para enviar un mensaje a sus seguidores: “Muchísimas gracias por todo el cariño que me dan a diario ¡Los amo!”, señaló.

El emotivo mensaje de respuesta

Pavic estaba atravesando un difícil momento cuando una seguidora le envió un mensaje a través de la misma plataforma, donde le contó su experiencia tras el divorcio.

“Mi vida dio un giro después de separada. Pensé que eso era lo peor, pero ahora es una guerra con el dinero”, le dijo la usuaria, quien agradeció a Paula por sus lecciones de libertad financiera y su rol en redes sociales.

El mensaje la emocionó hasta las lágrimas y fue compartido por Pavic, quien le respondió: “No te imaginas cómo me llega tu mensaje en este momento. Me emociona hasta las lágrimas”.

Ve las publicaciones de Instagram:

Síguenos en