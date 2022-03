Los cambios en la vida no son nada de fáciles y pueden tardar hasta años, pero la voluntad debe estar siempre presente. Una situación así es la que le pasó a Paula Pavic, esposa del ex tenista nacional Marcelo Ríos.

La mujer del “Chino” reveló un radical cambio en su vida hace algunos días en Instagram, red social en la que comúnmente hace lives con los que conversa situaciones cotidianas con total naturalidad.

Ahí, la mujer de 40 años contó que dejó de fumar tras 21 años y que incluso llegó a crear un chat en Telegram que denominó como “una especie de fumadores anónimos, donde les conté lo que hice y hay muchos que cuentan que quieren dejarlo”.

En entrevista con Las Últimas Noticias, Pavic relató que desde los 15 años que estaba en el vicio y que en estas semanas “estaba fumando como 12 cigarros diarios. En algún minuto traté de dejarlo con cigarros electrónicos, pero no es lo mismo”.

Consultada sobre su secreto para salir de la adicción, admitió que lo hizo con la ayuda de un audiolibro llamado “Es fácil dejar de fumar, si sabes cómo”, del autor Allen Carr y que escuchaba mientras hacía cosas de la casa o ejercicios.

“Te pone en la postura de lo que tú eres ahora, o sea, un no fumador. El subconsciente ya sabe que no fumas, lo internaliza. Pasó como que cerrara una puerta. Mientras lees el libro, fumas, pero dice que no le dejes de hacer hasta que termine el libro”, añadió.

Es más, Pavic señaló que ha “pasado todas las pruebas” y que ahora “me da asco el cigarro. Me molesta el olor, me corro, no es como otras veces”. Además, aclaró que Ríos “dejó hace rato” el vicio.