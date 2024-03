Paula Pavic generó ola de críticas por reflexión sobre el sueldo: “Es la droga que te da el sistema”

Paula Pavic protagonizó una compleja polémica en redes sociales y abrió un amplio debate a raíz de una reflexión que compartió con sus seguidores en relación a los sueldos que reciben las personas.

La ex esposa de Marcelo Ríos generó una ola de críticas y opiniones divididas luego de una publicación que hizo en su cuenta de Instagram, donde entregó un mensaje que aseguró “ofenderá a todos quienes no están dispuestos a trabajar duro por sus sueños sin recibir nada a cambio en un principio”.

En el comentario en cuestión señaló que “un salario es la droga que te da el sistema para olvidarte de tus sueños”, lo que hizo que varios usuarios se manifestaran en su contra.

Cabe recordar que la empresaria y emprendedora se dedica a hacer coaching y dar consejos financieros y mensajes motivacionales, por lo que constantemente está compartiendo y comentando tips.

Las críticas a Paula Pavic

Las críticas no se hicieron esperar y varios seguidores le hicieron saber sus puntos de vista con ácidas críticas en donde recordaron el conflicto que la tiene enfrentada con Marcelo Ríos, con quien atraviesa una compleja separación.

“Me parece super contradictorio que después de todo lo que ha pasado con tu vida personal (tú misma lo has expuesto en tus redes sociales y en la TV)…. sigas viviendo en la misma casa de tu ex marido… bajo comodidades que obviamente no son tuyas…”, expresó un usuario.

“Dile eso a tu nana, al jardinero que te regalan su tiempo a cambio de un sueldo”, “el cura Gatica, predica y no practica” y “el chino te dejo con tantos rollos, se te pasará la vida tratando de ser algo o alguien”, agregaron otros seguidores.

Pero la polémica no quedó ahí, ya que Paula Pavic explicó sus dichos en una transmisión que denominó el “Live de indignación con la gente que está en modo víctima, que se ofendió con mi post del salario/sueldo”.

“Si se ponen incómodos, significa que no les gusta su situación, pero dicen que les gusta, que es lo que hay, que hay que acomodarse, que no hay otra opción”, expuso en el video.

Asimismo, explicó lo que quiso decir cuando se refirió al salario y señaló que “la gente que tiene un salario, lo tiene porque está cambiando su tiempo, el recurso más importante, por dinero. Viven toda su vida en función del dinero, porque entregaron todo su tiempo para vivir y lo cambiaron por dinero”.

