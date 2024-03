Paula Pavic reveló que tiene Only Fans: “Me encantaría hacerlo sin tener pudor”

Paula Pavic aprovechó su paso por La Divina Comida para referirse a diversos temas, entre ellos, reveló que abrió una cuenta de Only Fans. Sobre este tema dijo que le llamó la atención luego de asistir a un retiro de su mentor Amadeo Llados, donde algunos de los participantes relataron que formaban parte de la plataforma y que le pareció que inscribirse ahí podía ser una buena oportunidad de desarrollo. “Hubo mucho tiempo en el que yo me sentía con el autoestima súper baja”, confesó a sus demás compañeros del programa. Además mencionó que no se ve “vendiendo sexualidad”, pero que leencantaría hacerlo sin que le diera pudor.