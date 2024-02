“Veía cómo miraba mujeres en internet”: Paula Pavic reveló inéditos detalles de su separación con Marcelo Ríos

Paula Pavic reveló nuevos detalles sobre su proceso de divorcio con Marcelo Ríos, desclasificando controversiales situaciones que ocurrieron durante los 15 años de matrimonio.

En conversación con Revista Velvet, Pavic aseguró aún no haber superado el quiebre con el ex tenista, situación que además calificó como una de las más difíciles por las que ha tenido que pasar.

“Sé que después de esto lo que viene para mí es muy grande. Cuando logre superarlo, estaré orgullosa de mí. Mi separación es, sin duda, la situación más difícil de mi vida, pero también una oportunidad para mostrarle a otras personas que hay una luz detrás de esto”, expresó.

“Veía cómo miraba mujeres en internet”

La relacionadora pública además detalló cómo era su relación con “Chino” Ríos, en la que incluso le habría propuesto tener una relación abierta, idea que el tenista no quiso aceptar.

“Comencé a dejarme de lado nuevamente y a normalizar cosas que no eran. Yo no le importaba. No tenía el mismo interés en mí que sí sentía por otras personas. Veía, por ejemplo, cómo miraba mujeres en internet o en el gimnasio, lo que me hacía sentir que yo no era suficiente”, explicó.

Pese a ello, Pavic aseguró que tiene “un cariño incondicional” por el ex 1 del ATP: “A Marcelo lo voy a querer siempre, pero dejé de amarlo como pareja; hoy no podría darle un beso. Es heavy; no lo hemos conversado, yo creo que él aún no lo asume”.

Síguenos en