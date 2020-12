Reconocida con un Altazor, dos APES y el premio Oso de Plata en el Festival Internacional de Cine de Berlín por su rol en Gloria (Sebastián Lelio, 2013), Paulina García se ha mantenido en actividad en distintas producciones, como las series Los Archivos del Cardenal y Cárcel de Mujeres, además de la reciente película Algunas Bestias.

Aunque es reconocida como una de las figuras icónicas del cine nacional, desde hace tres décadas no ha participado de una teleserie, siendo El Milagro de Vivir de TVN la última de este género en la que fue parte.

Lee también: Así son los primeros cuatro minutos de “Wonder Woman 1984”

En una entrevista dada al podcast Reyes del Drama, la actriz comentó las razones que la llevaron a desaparecer de la pantalla chica. “Lo intenté y vi que las puertas no se abrían por ningún lado y dejé de intentarlo”.

A la vez, aseguró que los ofrecimientos que le llegaron no cumplían con sus expectativas. “Era para entrar a decir que la cena estaba servida”, comentó en tono irónico.

“Yo me pregunté a mí misma si tenía el carácter para resistir estar trabajando de esa manera. Soy muy fuerte como actriz para hacer como que no me importa tener un personaje chico. No me necesitaban”, agregó.

En la conversación, Paly expresó sus criticas hacia este formato televisivo: “Es un sistema heteronormado, clasista y racista. Durante mucho rato ha sido muy fascistoide el sistema. Yo creo que incluso fue menos fascista durante la dictadura que después”.

En la misma línea, reconoció que hubo intensos de hacer teleseries que mostraran Chile, “pero también eran muy heteronormadas. Tipos que se tiraban minas y se mostraba eso como algo súper choro. Hombres que les hablaban al pene mientras manejaban. Groserías insultantes hacia las mujeres que me sorprende que las hayamos tolerado y normalizado todo. Teníamos naturalizada esa manera de relacionarse hombres con mujeres”.

Lee también: JC Rodríguez recuerda polémica con Amaro Gómez-Pablos: “Yo lo quería golpear porque pidió que me echaran”

García recordó además un hecho que llevó a que fuera despedida de Canal 13: una entrevista al medio de izquierda Fortín Mapocho cuando estaba en las grabaciones de la producción La Invitación.

“Al productor no le quedó otra que echarme. Titularon ‘Paulina García acusa…’ y salía yo apuntando con el dedo. Me acuerdo del momento de la foto que no tenía nada que ver. Me fui a la mierda, no me dejaron entrar al canal y no volví a grabar y se acabó”, detalló.