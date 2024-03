“Se han ido soltando”: Paulina Nin defendió a Pancho Saavedra de las críticas por Viña 2024

La ex animadora del Festival de Viña, Paulina Nin, analizó el pasar de los animadores Francisco Saavedra y María Luisa Godoy en esta edición, quienes han sido criticados por su desempeño.

Ambos conductores han protagonizado una serie de polémicas sobre la Quinta Vergara, tanto con artistas, pero sobre todo con el público, por lo que han sido evaluados de manera negativa por algunos de sus pares y el público.

Sin embargo, la animadora de las ediciones de 1991 y 1992 del certamen viñamarino tuvo una valoración positiva, que fue de menos a más, especialmente en el caso de Francisco Saavedra, quién debutó el pasado domingo 23 de marzo.

“Se fueron soltando. Cuando Pancho se saca la humita, se suelta. Incluso escuché por ahí su risa“, señaló la presentadora.

Paulina Nin por Francisco Saavedra: “Se preparó para hacerlo lo mejor posible”

En ese sentido, la ahora concursante de Top Chef VIP sostuvo que sabe lo que “él ha trabajado y se preparó para hacerlo lo mejor posible. Nadie quiere que le vaya mal“.

Pese a ello, también reconoció que el desempeño está fuertemente influido por la tragedia de los incendios forestales que afectó a la ciudad viñamarina y a parte de la región.

“Tampoco se pueden abstraer de lo que pasaban en Viña. No pueden estar demasiado contento porque te olvidas de la gente. No puedes estar muy triste porque te ‘ah, alegren a la gente’. Palos porque remas y palos porque no remas“, concluyó Nin.

Síguenos en