“Usted me tocó”: Paulina Rubio corta drásticamente su concierto tras ser acosada por guardia de seguridad

Una incómoda situación es la que vivió la cantante y modelo mexicana, Paulina Rubio, quien está realizando una gira por diversas partes de Estados Unidos.

La artista está presentando “Perrísimas” junto a Alejandra Guzmán, llegando a Arizona, Phoenix, para continuar desparramando talento, aunque ahora tuvo que detener un concierto producto de una inesperada situación.

El pasado fin de semana, “La Chica Dorada” estaba interpretando el reconocido tema Nena que hizo famoso junto a Miguel Bosé, optando por bajar del escenario para cantar más cerca del público.

Sin embargo, en medio de todo esto, la azteca pidió detener bruscamente la música para que pueda volver a la plataforma. En ese momento, acusó a un guardia de haberla tocado mientras estaba realizando el show.

“Señor, usted me tocó. Usted me tocó y eso está mal porque es la seguridad. Qué pena por usted. Él me tocó y es guardia de seguridad. No es mi novio”, dijo Rubio en un hecho que fue grabado y subido a TikTok por la cuenta @prensaarizona.

El registro rápidamente se viralizó en redes sociales y causó gran impacto.

Hasta el momento, la mexicana no se ha referido a lo ocurrido en sus redes sociales y solamente está continuando con la gira.