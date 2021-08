El actor argentino Paulo Brunetti fue uno de los invitados del nuevo capítulo de La Divina Comida, donde hizo su descargo tras ser confundido constantemente por la gente con Bernardo Borgeat.

“Yo no me encuentro nada parecido, me tendrían que ver con barba quizás. Pero ya llega un momento que me enerva“, comentó el intérprete ante las preguntas de Angélica Castro, Francini Amaral y Mario Desbordes, con quienes compartió el episodio.

Brunetti contó algunas insólitas anécdotas en que lo han vinculado con Borgeat, a tal punto que le han dejado mensajes en sus redes sociales pensando que se trataba de la pareja de la abogada Carmen Gloria Arroyo.

“Por ejemplo, me siguen en Instagram y dicen ‘ay lo detesto en la teleserie, hace un personaje muy malo, La Jueza debe estar enojada’“, dijo el artista, causando la risa de Castro, Amaral y Desbordes.

En la misma línea, aseguró que “hubo un día que me enojé, porque me dijeron ‘me encanta La Jueza y los asados que hace en Instagram’, ¡no soy Bernardo!”.

Francini y Angélica comentaron sobre esta posible similitud entre los trasandinos ante las cámaras del programa de Chilevisión. Por un lado, la bailarina indicó que no lo encuentra parecido, mientras que la esposa de Cristián de la Fuente aseveró que “igual se parece, en la parte de los ojos, las canitas o el acento. El argentino tiene una onda que igual se parece“.