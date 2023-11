Paz Bascuñán y juicio a Nicolás López: Quedamos liquidados

A más de un año de la condena al cineasta Nicolás López luego de acreditarse dos abusos sexuales, pero que finalmente se concedió libertad vigilada, el caso aún sigue dando de qué hablar, especialmente por quienes salieron en su defensa, como Paz Bascuñán.

La actriz chilena, que en varias ocasiones ha estado en vuelta en polémica debido a este tema, conversó este viernes con Radio Futuro sobre la obra de teatro S.O.S Mamis y otros temas de su vida personal, entre ellos elcaso Nicolás López.

Allí, Bascuñán aprovechó de desmitificar su complicidad con el cineasta, además de acusar que durante el proceso legal hubo quienes intentaron callar su testimonio.

“Fue un juicio con muchas irregularidades y tuve el sentimiento de no querer perjudicar a nadie, pero dije lo que pensaba. Hay algunas prácticas que a mi juicio fueron gansteriles, en el sentido de la manera de atemorizar a las personas que pensaban distinto, de acallarlas, me parece que el juicio público fue desproporcionado”, sostuvo.

Consecuencias de su opinión

Asimismo, la actriz agregó sobre López que “esa persona quedó liquidada y a los que dimos nuestra opinión también. Yo nunca he estado a favor y he sido cómplice de un abuso, un maltrato. Soy la primera que levanta el dedo, entonces esa calma que tengo me permite opinar desde una libertad mayor”.

También, Bascuñán se refirió a lo que sucede actualmente al interior de la industria, explicando que espera que el respeto y buen trato, sea un punto a mejorar a nivel social.

La actriz, además fue consultada respecto a una potencial colaboración con Nicolás López, sin embargo, Paz Bascuñán no descartó volver a trabajar con el guionista condenado.

“Creo que él debe evaluar el tipo de persona en el que se ha convertido. Cada experiencia por dura que sea se agradece, te aporta como ser humano y confío que sea su caso”, concluyó.

Síguenos en