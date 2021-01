La actriz Paz Bascuñán sorprendió a sus seguidores en Instagram al revelar que su abuela, Leonor Oyarzún, y su madre, la ex ministra y hoy candidata a la Convención Constitucional, Mariana Aylwin, estuvieron contagiadas de COVID-19.

Sin dar mayores detalles respecto a la fecha en que ambas tuvieron la enfermedad, la intérprete compartió una fotografía junto a ellas y en su descripción escribió: “La maravilla de mis PCR semanales para grabar y que mi abuela y madre ya hayan tenido COVID-19″.

La protagonista de Sin Filtro también le respondió a una seguidora, quien le preguntó sobre cómo estuvo de salud la viuda del ex presidente Patricio Aylwin, quien tiene 101 años. “Fue duro, pero lo pasó, ya está totalmente recuperada”, dijo.

Cabe recordar que en noviembre de 2020, la madre de Bascuñán se refirió al contagio de la ex primera dama y salió a aclarar rumores que circulaban en redes sociales.

“No sé de dónde salió la noticia, pero nuestra mamá no solo no ha fallecido, sino que se encuentra muy bien para sus años y después de superar el COVID”, manifestó en ese entonces.

No se de donde salió la noticia pero nuestra mamá no solo no ha fallecido sino se encuentra muy bien para sus años y después de superar el COVID. Gracias igual por las manifestaciones de cariño

— Mariana Aylwin (@maylwino) November 24, 2020