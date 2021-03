Las actrices Loreto Aravena y Paz Bascuñán, mediante una transmisión en vivo de Instagram, se unieron para conversar respecto del rol de madres que ambas comparten, y los desafíos que tuvieron que enfrentar durante la pandemia.

En el contexto de la conmemoración del Día de la Mujer, ambas también cuestionaron el cuidado de los hijos o hijas, y que por lo general se relaciona con un “trabajo” que le corresponde a una identidad de género, en este caso, mujeres.

“En la sociedad se culpa siempre a la mujer mucho, de todo”, dijo Loreto, asegurando que la labor del padre es igual de fundamental y que a ellos no se les cuestiona si están presentes o no en la vida de sus hijos.

Lo anterior lo ejemplificó Aravena con algo que vivió particularmente en redes sociales, donde sus seguidores la abordaron por subir una fotografía tras haber tenido a su hija Emma, quien actualmente tiene 5 años.

“Me acuerdo de haber puesto una foto, o no sé, carreteando, o en otro país en Instagram, y la gente ‘¿y con quién está tu hija?’, ‘ojalá que tu hija esté bien cuidada’. Como si no pudiera salir porque tengo una hija. Y la hija tiene un papá, y el papá también se tiene que hacer cargo, porque todos tenemos las mismas responsabilidades con los niños y niñas“, aseguró Loreto.

“Aquí hay mitad y mitad, o sea así como uno los hace (…), cada uno puso una mitad. Los logros y errores que cometan los niñes también es responsabilidad de ambos. Y creo que eso hay que cambiarlo de manera social, porque sino siempre va a estar la mujer siendo juzgada. ¿Y el padre? ¿Cuándo se juzga al padre?“, añadió la actriz.

A lo cual Paz respondió: “yo soy casada con un asturiano (el productor Miguel Asensio, con quien tiene dos hijos) y ha sido muy lindo para mí, porque Miguel viene de una cultura, una sociedad donde es súper matriarcal, ahí las mujeres la llevan totalmente. Mi suegra es una mujer súper feminista y es muy lindo tener un marido donde no existe machismo en su conducta“.

“Yo creo que al hombre chileno le falta un poco. Escucho mucho ‘yo ayudo un montón en la casa’. Amigos míos: ‘yo ayudo súper harto’. Pero ya el concepto de ‘yo ayudo’ es un concepto que está equivocado, porque el hombre no ‘ayuda’, se tiene que hacer cargo de la parte, de la otra mitad que le corresponde. También es súper importante tenerlo claro”, añadió Bascuñán.

“Acá no hay mujeres agradecidas porque el marido la ayuda. No. Yo me siento contenta porque compartimos de manera muy pareja los roles de crianza. Y siento que para mis hijos ha sido muy importante la figura de sus padres. Miguel es vital, necesito esa parte de él. Entonces es muy lindo cuando uno cría con el padre presente haciéndose cargo de la parte que le corresponde“, sentenció la actriz.