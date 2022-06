“Jamás he hablado con él”: La respuesta de Paz Bascuñán por parentesco con juez del caso Nicolás López

El 16 de mayo de este año Nicolás López fue sentenciado a cinco años y un día de cárcel por dos delitos de abuso sexual. Sin embargo, el pasado 1 de junio, la Corte Suprema acogió un recurso de amparo interpuesto por la defensa, ordenando la libertad del cineasta, quien se encontraba en prisión preventiva.

Posteriormente se dio a conocer que uno de los jueces que votó a favor de la liberación del director fue Jorge Dahm Oyarzún, tío de la actriz Paz Bascuñán, quien ha defendido en reiteradas oportunidades al condenado.

Ante esto, la propia actriz entregó una declaración a través de sus redes sociales, donde que expresó que no ha tenido contacto con el magistrado.

“Al juez Dahm, con quien comparto mi cuarto apellido con el segundo de él, no lo conozco, nunca lo he visto y por supuesto, jamás he hablado con él”, indicó la protagonista de Soltera Otra Vez en su cuenta de Instagram.

¿Quién es el juez?

Jorge Dahm Oyarzún es hijo de Jorge Dahm Fernández y Marta Oyarzún Ivanovich, y según pudo verificar el medio especializado en fact checking, FastCheckCL, el parentesco sería a través de Marta, quien es tía de Mariana Aylwin, madre de la actriz.

Lo anterior indicaría que Dahm Oyarzún es primo de Mariana Aylwin, es decir, Bascuñán sería sobrina en segundo grado del juez.

Asimismo, el medio anteriormente citado consultó al respecto al equipo de comunicaciones de la Corte Suprema, quienes confirmaron los lazos, pero descartaron posibles conflictos de interés, ya que Paz Bascuñán no fue parte de la causa y sólo testificó, lo que conforme a la reglamentación, Jorge Dahm no tendría impedimentos para votar.