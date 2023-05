Pearl Jam realiza potente llamado a las autoridades chilenas: “Proteger la biodiversidad marina es vital”

Pearl Jam utilizó sus redes sociales para enviar un potente mensaje dirigido a las autoridades chilenas, relacionado a una problemática medioambiental sobre la industria salmonera en el país.

A través de sus cuentas oficiales de Instagram y Twitter, la banda estadounidense indicó “proteger la biodiversidad costera es vital para la supervivencia de los océanos y de nuestra propia especie”.

“Este Día Internacional de la Diversidad Biológica, compartimos nuestra creciente preocupación por el impacto de las granjas industriales de salmón, que están afectando a los frágiles ecosistemas marinos”, agregaron.

En ese sentido, el grupo liderado por Eddie Vedder sostuvo que “las comunidades de todo el mundo tienen un tremendo poder para intensificar y marcar la pauta para proteger la biodiversidad nativa a lo largo de las costas, lo que a su vez puede reforzar la resiliencia del ecosistema global que conecta y sustenta toda la vida en la Tierra”.

“Estamos con nuestros amigos, comunidades y socios chilenos pidiendo a los tomadores de decisiones que aprueben una prohibición de permisos de cultivo industrial de salmón en áreas protegidas para cumplir con su compromiso con el proyecto de ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y el papel de Chile en la Global Biodiversity Framework”, cerraron.

El funcionamiento de la industria del salmón en zonas protegidas del país se ha convertido en una de las principales problemáticas medioambientales del país. Incluso, actualmente se desarrolla en lugares como el Parque Nacional Alberto de Agostini y Reserva Nacional Kawésqar, en la Región de Magallanes.

Según un informe de Greenpeace, este tipo de actividades tendría graves consecuencias para el ecosistema y pondría en riesgo el desarrollo de vida marina en el lugar debido a la contaminación y el elevado uso de químicos.

Protecting coastal biodiversity is vital to the survival of the oceans, and our own species. This International Day for Biological Diversity, we're sharing our growing concern about the impact of industrial salmon farms – which are impacting fragile marine ecosystems. ⁠ ⁠… pic.twitter.com/EfiG9vsePO

— Pearl Jam 🇺🇦 (@PearlJam) May 22, 2023