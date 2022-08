Pedro Alonso visita Chile y asegura estar sorprendido: “Me siento más en Europa que en Latinoamérica”

El actor español Pedro Alonso, quien es conocido en nuestro país por su personaje Berlín en la serie La Casa de Papel, se encuentra de visita en Chile para realizar una serie de charlas y dar a conocer su más reciente escrito llamado Libro de Filipo.

Según detalló respecto de su libro a Radio ADN, éste se basa en la historia de un soldado italiano que “en tiempos del imperio viaja a oriente, conoce al líder de una banda rebelde y le cambia la vida”.

Sin embargo, el origen de la trama es bastante particular, ya que, según dijo, esto fue gracias a una regresión que le realizó su novia.

“Mi pareja, Tatiana Djordjevic, hace terapias regresivas y me planteó hacerlo, me dio curiosidad y estuve unas dos horas donde accedí a la vida de Filipo, yo era él, lo viví en primera persona y transcribí lo que me iba pasando”, detalló.

“Fue monumental, tenía pensado escribir algo corto, pero eso se fue desarrollando. Hice tres regresiones más, hice el mapa de esta persona que fui en esa otra vida y eso ha acabado conformado el libro”, añadió el intérprete.

Peso eso no fue todo, ya que también tuvo palabras sobre el territorio nacional y las apreciaciones que se ha llevado en estos días.

Al respecto, confesó que Chile “me ha sorprendido”, asegurando que “me siento más en Europa que en Latinoamérica”.

“Vengo de México, que adoro, en donde dirigí una película. Y de pronto bajo y veo que la luz cambia, me ha sorprendido que podría estar en ciudades de Europa o incluso de España“, continuó.

Además dio a conocer su opinión sobre el proceso constituyente que vive el país y todo el halo político que ello envuelve.

“Vivimos en un mundo muy congestionado, muy crispado, muy decepcionado con los modelos de las últimas generaciones, y si esto sirve para que nos planteemos cómo desmontar el coche y volverlo a montar, como debe ser el caso de una Constitución… pero si eso es para seguir tirándonos piedras los unos con los otros, vamos a volver al mismo bucle que a mí me tiene cansadísimo”, sentenció.