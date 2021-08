Pedro Carcuro fue el nuevo invitado al programa de conversación de Chilevisión, Pero con respeto, y reveló una anécdota que tuvo con el fallecido futbolista Diego Maradona.

Sin embargo, antes de contarla, se refirió a la fallida entrevista que el periodista deportivo le haría a famoso jugador estadounidense O. J. Simpson, quien durante esos años era juzgado por el crimen de la muerte de su ex esposa y su pareja, todo en el contexto de su extinto programa De Pe a Pa.

Tras revelar esa situación consultada por J.C. Rodríguez, el periodista deportivo recordó el nivel de producciones que se hacían en su programa y fue en ese momento cuando contó la anécdota con el astro del fútbol argentino.

“Conseguíamos cosas excepcionales. Cuando fuimos a Cuba, fuimos los primeros en llegar cuando resucita, una de las tantas veces, Diego Armando Maradona… y ahí estuvimos”, comenzó Carcuro.

“Yo estuve ahí muchos años después, en 2014, una de las tantas veces que me encontré a Maradona en Río, y él delante de un montón de gente que había ahí fue directo a saludarme y me dijo ‘a mí me han golpeado mucho, pero la memoria sigue estando vigente… usted fue cuando yo estaba muy mal, fue el primero el llegar a verme a Cuba, se lo agradezco y no me olvido de usted'”, continuó.

Tras esa revelación, Julio César le dice al periodista deportivo “cuéntale a la gente cuánto costó esa entrevista”, y Carcuro recordó la especial anécdota.

La caja de 24 Coca-Cola

“En esa entrevista, Maradona nos pidió dos cosas que le lleváramos a Cuba, una caja de Coca-Cola Diet, 24 latas, y una radio a pila”, reveló.

Tras llegar al aeropuerto de Cuba, Carcuro comentó que su equipaje no estaba, tampoco las latas de bebida. “De pronto se acercaron dos tipos de la policía, ‘ustedes están con problemas porque están trayendo Coca-Cola a Cuba’, y Guillermo (acompañante) les dice ‘miren, traemos estas Coca-Cola porque son solicitadas por Diego Armando Maradona, son para él'”, contó.

Después de eso, hubo “alfombra roja, auto de policía. Éramos reyes cuando dijimos que íbamos a ver a Diego Armando Maradona”, concluyó.

Revisa el momento en el video: