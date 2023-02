“Little Pedro Pascal from Santiago”: Chilenos celebran nuevo adelanto del actor en Saturday Night Live

Este miércoles, el programa estadounidense Saturday Night Live (SNL) publicó un exclusivo adelanto de la participación del chileno Pedro Pascal, quien el próximo 4 de febrero será el anfitrión del reconocido show.

Pero el protagonista de The Last Of Us no estará solo, sino que contará con la compañía de Coldplay, quienes serán los invitados musicales.

En este adelanto, se puede ver al también protagonista de The Mandalorian en primer plano decir “little Pedro Pascal from Santiago, Chile hosting Saturday Night Live” (“el pequeño Pedro Pascal de Santiago de Chile animando SNL”, en español).

Luego, Pascal se encuentran con un “infectado”, haciendo alusión a la trama de la nueva serie, a quien intenta “matar” hasta que es detenido en el acto.

Los fanáticos chilenos no se hicieron esperar en los comentarios: “somos el mejor país de Chile”, “mi país, mi país”, “hazte esa, Cristián de la Fuente”, “terriblemente proud (orgulloso) of you, Pedrito”, “viva Chile, mier…”.

“Welcome to SNL, Mr. Pascal”, escribieron desde el programa estadounidense que se emitirá este 4 de febrero.

Mira la publicación aquí: