“Es lo que siento en mi corazón”: Pedro Pascal se sincera sobre su apoyo a la campaña del presidente Boric

El chileno Pedro Pascal se sinceró en una reciente entrevista y habló sobre el exilio a temprana edad y su apoyo hacia el presidente Gariel Boric.

Consultado por su infancia en diferentes países y la historia familiar, el protagonista de The Last Of Us confesó en conversación con Univisión que recuerda mucho de su vida en Texas (Estados Unidos), California y Nueva York, donde vivió 20 años, y profundizó sobre sus idas y venidas a nuestro país.

“Toda mi vida ha sido parte de mi familia chilena y también viviendo en diferentes Estados de Estados Unidos”, expresó.

En la entrevista, Pascal fue consultado por la historia de su familia, sobre que sus padres “estuvieron involucrados en la resistencia a Pinochet” y su participación en campaña del actual mandatario chileno.

“¿Sientes que es parte de tu responsabilidad… no solo estar en Hollywood, no solo tener éxito, sino que también ser voz de ciertas causas, como de la democracia, por ejemplo, en Chile?”, le preguntó el presentador.

“Sí”, aseguró. “Yo creo que con la influencia de mi familia realmente sabes que cuando algo está dentro de tu sangre, de tu experiencia y en tu corazón… y es mi carácter”, respondió.

En esa línea, aseguró que “lo hago porque es lo que siento en mi corazón, pero también refleja la necesidad de gente que es muy cercana a mí y mi corazón está donde están los de ellos”.

“Es parte de mi experiencia, la manera en que yo fui criado”, cerró.