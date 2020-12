El actor chileno Pedro Pascal fue elegido como uno de los artistas del año por la destacada revista Entertainment Weekly.

El protagonista de The Mandalorian encabeza el listado del Entertainer of the year junto a nombres como Sacha Baron Cohen, Kerry Washington, Chadwick Boseman -quien murió en agosto pasado-, Jonathan Majors, Maya Rudolph, Jamie Foxx, Sarah Paulson y los cantantes Taylor Swift y The Weeknd, entre otros.

El medio estadounidense destacó: “Puede que en The Mandalorian no le veas la cara y que comparta su protagonismo con una marioneta mecánica, pero Pedro Pascal definitivamente ha hecho sentir su presencia en la serie este año”.

La revista además subrayó el papel que el actor interpretará en Wonder Woman 1984, donde encarnará al villano de la historia.

Lee también: Ovy On The Drums: “Escucho el top global para hacer algo diferente a lo que está número uno”