Pedro Pascal, el actor más popular del momento, vuelve a dejar en claro sus raíces chilenas con una publicación en que celebra la nominación de The Mandalorian en los Critics Choice Awards.

“Wena weon”, escribió el intérprete en Twitter, generando una ola de comentarios entre sus seguidores chilenos. “Más chileno que los porotos”, escribió una usuaria.

La serie de Disney Plus, además de ganar una buena recepción entre los fans de la saga de Star Wars, también ha posicionado al actor nacido en Santiago en la industria de Hollywood. Anteriormente, ya había adquirido reconocimiento por sus papeles en las series Games of Thrones de HBO y Narcos de Netflix.

The Mandalorian aparece en la lista de Mejor Serie de Drama de los premios que se realizarán el próximo 7 de marzo, compartiendo la categoría con Better Call Saul, The Crown, The Good Fight, Lovecraft Country, Ozark, Perry Mason, y This Is Us.