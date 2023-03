Pedro Pascal explicó su cercanía al gobierno del pdte. Boric: “Lo hago porque es lo que siento de mi corazón”

Si de algo estamos seguros es que Pedro Pascal se ha convertido en una suerte de embajador en el extranjero que llena de orgullo a todos los chilenos y chilenas, por lo que se ha ganado el corazón de muchísimas personas en nuestro país.

Y es que el actor es hoy uno de los más influyentes en Hollywood debido a su participación en exitosas series como Narcos, The Mandalorian y The Last of Us.

Pero no sólo eso, ya que lo que hace especial a Pascal es su conexión con el pueblo chileno, algo que ha demostrado tanto para los procesos políticos importantes como para la cultura culinaria de nuestro país.

Dedicado a todos los que dicen avocado o aguacate 😁pic.twitter.com/3u8kcbSHwY — 🇵🇪 Otorongo MD (@Dr_Otorongo_) March 2, 2023

Esto lo confirmó en una reciente entrevista con el medio Univision, en la que el periodista mexicano Jorge Ramos le pregunta si es que se siente más chileno o norteamericano.

“Toda mi vida ha sido parte de mi familia chilena y también viviendo por Estados Unidos. El mundo latino (…) y la cultura latina de Norteamérica ha sido también muy parte de mi experiencia”, dijo el actor al medio Univisión recientemente.

“Me identifico como un extranjero que está en casa en cualquier sitio”, el actor.

En la misma instancia, el entrevistador le resaltó su cercanía con el gobierno de Gabriel Boric, considerando que sus padres eran opositores a la dictadura de Augusto Pinochet, y si creía que tenía una responsabilidad ante ciertas causas en Chile.

Recordemos que Pascal ha mostrado su apoyo en reiteradas ocasiones al gobierno del presidente Boric e incluso se encontraron en Nueva York el marco del homenaje por el aniversario 50 del histórico discurso de Salvador Allende ante la ONU.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pedro Pascal he/him (@pascalispunk)

“Yo creo que con la influencia de mi familia, realmente sabes que cuando algo está dentro de tu sangre, de tu experiencia y en tu corazón, es como mi carácter. Lo hago porque es lo que siento de mi corazón”, respondió el intérprete de Joel Miller.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pedro Pascal he/him (@pascalispunk)

“Refleja la necesidad de gente que son muy cercana a mí y mi corazón está donde está los corazones de ellos. Es parte de mi experiencia, la manera en la que fui criado y así va la sangre en mi corazón”, afirmó luego.

“Me encantaría tener mejor español para hablar de estas cosas. Creo que si no me pusiera nervioso podría explicarme mejor, pero bueno”, cerró el aclamado actor.