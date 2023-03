Con chascarro incluido: Pedro Pascal compartió inéditas imágenes de capítulo final de The Last Of Us

Pedro Pascal y Bella Ramsey, protagonistas de The Last Of Us (Foto: Instagram @pascallispunk)

El pasado domingo 12 de marzo, el actor chileno Pedro Pascal vivió una noche de ensueño. Esto, porque mientras se lucía como presentador en la ceremonia de los premios Oscar 2023, en paralelo los fanáticos de The Last Of Us miraban el capítulo final de su primera temporada.

El primer ciclo de la ficción, basada en el videojuego homónimo, concluyó después de dos meses de emisión vía streaming.

A propósito de este episodio, el intérprete de “Joel” enterneció a sus seguidores al compartir imágenes inéditas de la grabación del último capítulo.

“Para el elenco, creadores y equipo de The Last Of Us. Me gustaría seguir vivo por cualquiera de ustedes. Apocalipsis nivel gratitud“, escribió Pascal a través de su cuenta de Instagram.

La publicación incluye fotografías con el equipo detrás de la serie, pero mayoritariamente acompañado por la joven actriz Bella Ramsey, quien se lució con el papel de “Ellie”.

Pedro también agregó un video en que se muestra un chascarro durante la escena final del episodio, todo mientras sostiene un profundo diálogo con Ramsey. Sin embargo, el chileno no pudo aguantar la risa tras equivocarse en el texto.

El post superó el millón de “me gustas” en menos de tres horas y acumula miles de comentarios de usuarios que agradecieron la compañía de la serie durante este tiempo.

“Estamos orgullosos de ustedes”, “pucha que me hicieron feliz”, “mejor dupla” y “los voy a extrañar”, fueron parte de las reacciones de los internautas.

Mira la publicación acá: