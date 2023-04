¿Se le salió? El supuesto chilenismo de Pedro Pascal en escena clave de “The Last of Us”

Hace unos días comenzó a viralizarse un video en el que un usuario de TikTok dice que a Pedro Pascal se le salió un chilenismo en el último capítulo de la primera temporada de The Last of Us.

Se trata de una de las escenas más icónicas de la historia basada en el videojuego de Naughy Dog: El momento en que Joel persigue a Ellie (Bella Ramsey) luego que ella botara una escalera para poder ver a una jirafa que encontró en el perímetro del edificio en el que estaban en ese momento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por The Last of Us (@thelastofus)

De acuerdo al usuario @reyjo1976, al actor “se le sale su chilenismo” al supuestamente decir “chesu… (…) me están hue…”.

Rápidamente la publicación se llenó de comentarios en los que los usuarios explicaban que aunque sería lindo creer que era un chilenismo, en realidad no lo era.

“Dice ‘she’s running, damn’, pero exactamente con la misma voz que en Chile diríamos ‘chesu…, me tai hue…’ y por eso los chilenos escuchamos eso”, aclararon en los comentarios.

¿Qué escuchas tú que dice Pedro Pascal?

Mira el video acá: