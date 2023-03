Pedro Pascal le mostró comidas típicas chilenas a Jon Favreau: Alucinó con la marraqueta con palta

Pedro Pascal se encuentra en plena promoción de la nueva temporada de The Mandalorian, por lo cual ha concedido una serie de entrevista en distintos formatos. Una de las más recientes, le hizo sacar su lado más chileno.

En conversación LAD bible, el actor de 47 años se sometió a una divertida dinámica con el director de la ficción, Jon Favreau, donde los pusieron a prueba al comparar algunos dulces y comidas típicas chilenas con preparaciones estadounidenses.

“Yo soy chileno gringo, de acuerdo con mi enorme familia. Así que… aquí vamos”, partió diciendo el intérprete antes de reaccionar al primer alimento. “Ah, ¡Un Super 8!”, dijo ver el clásico dulce chileno.

Sin embargo, sorprendió al cederle el punto al dulce estadounidense, Reese’s, que según indicó “es mi barra de chocolate favorita”. “Lo siento, Chile”, dijo tras dar su veredicto.

En la segunda ronda se enfrentaron dos clásicos: Cuarto de Libra de McDonald’s versus una empanada de pino. En el video, Pascal explicó a Favreau los ingredientes de la tradicional preparación nacional. Ambos decidieron votar a favor del plato típico de las Fiestas Patrias en Chile.

Posteriormente, los actores degustaron de chilenitos y galletas con chips de chocolates. “Los dulces son diabólicos en Chile, especialmente cuando se trata de manjar. Lo puedes comer al desayuno, con tostadas, en todo tipo de postres y tortas”, detalló el protagonista de The Last Of Us. Nuevamente, el producto chileno ganó.

En el resto de la entrevista, los intérpretes probaron otros clásicos chilenos como marraqueta con palta y leche con plátano. El recuento final del enfrentamiento fue liderado por nuestro país, lo cual fue celebrado de manera eufórica por Pedro: “¡Viva Chile!”, expresó.

Mira el video acá: