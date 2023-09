¿Orgullo chileno? Proponen a Pedro Pascal como el hombre vivo más sexy y así puedes participar

Pedro Pascal es uno de los actores chilenos del momento y recientemente fue escogido como uno de los candidatos para convertirse en el hombre vivo más sexy del mundo de 2023 de la revista People.

Y es que este “reconocimiento” es entregado por la revista estadounidense desde mediados de los ’80 y en el listado han aparecido diferentes celebridades, como Patrick Swayze, Brad Pitt, Denzel Washington, George Clooney, Dwayne Johnson, Michael B. Jordan, Paul Rudd, entre otros.

En 2022, People entregó el título al actor Chris Evans, quien actualmente es el “hombre vivo más sexy del mundo”.

Y como Chile siempre está presente, en esta oportunidad lo está con la candidatura del protagonista de The Las Of Us.

Cabe recordar que el hombre vivo más sexy del mundo se dará a conocer el próximo 8 de noviembre.

A través de la encuesta Readers’ Choice, la revista creó 14 categorías en la que las personas pueden votar, desde “la estrella de TikTok más sexy” hasta el “abuelo más sexy”.

¿Se puede votar por Pedro Pascal?

Dentro de las categorías está la de “¿Qué versión de Pedro Pascal es la más sexy?” y las opciones son cuatro: Su personaje en Narcos, The Last Of Us, Dog Dad Pedro y en El Mandalorian.

¿Cómo votar?

Ingresa a People haciendo click aquí

Baja y comienza la votación

Elige la versión de Pedro Pascal que más te guste

Ingresa tu mail y listo

Síguenos en