Pedro Pascal reveló desilusionante secreto de “The Mandalorian”: “Mi cuerpo no estaba preparado”

Los fanáticos de The Mandalorian casi se mueren luego que su protagonista, Pedro Pascal, revelara un desilusionante secreto sobre la serie.

El actor chileno reveló que desde hace un tiempo que solo pone la voz para Din Djarin, su popular rol protagónico en la producción.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pedro Pascal he/him (@pascalispunk)

¿Qué dijo Pedro Pascal?

¡¿Qué?! ¡¿Cómo?! Así como lo leyeron, el intérprete informó que solo actuó con el traje del cazarrecompensas en los primeros capítulos.

Sin embargo, después de un tiempo solo se ocupó de la voz del mandaloriano. Al menos eso fue lo que dijo en una mesa redonda convocada por el medio especializado The Hollywood Reporter.

“Hubo una gran cantidad de experimentación, estar en el traje durante mucho tiempo y, francamente, mi cuerpo no estaba preparado para la tarea en los cuatro meses”, explicó el actor nacional.

En esa línea, detalló que solo grabar la voz le permitió tener tiempo de protagonizar The Last Of Us, la aclamada serie de HBO basada en el videojuego del mismo nombre.

Mira el momento acá: