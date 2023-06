“Al papi de internet”: Fans de Pedro Pascal la rompen con simpáticos saludos por el Día del Padre

En plena celebración del Día del Padre, seguidores del actor Pedro Pascal se han tomado Twitter hasta volverlo Trending Topic, todo gracias a los numerosos mensajes con felicitaciones que le han escrito al chileno.

Si bien el artista no tiene hijos ni tampoco está en sus planes tenerlos, según reveló hace tiempo. No obstante, sus fanáticos le otorgaron el título de “daddy” lo “el papi de internet“.

Casi desde el comienzo de su exitosa carrera, Pedro Pascal obtuvo el apodo de “daddy” (papi). Según algunos seguidores, este sobrenombre nació en las redes sociales y que hace referencia a un hombre de edad mayor y físicamente atractivo.

Por el contrario, otros fans aseguran que hace alusión a los papeles que ha representado el actor, ya que siempre ha tenido compañeros con los que se relaciona fraternalmente.

Ante la masificación de este apodo, se le ha consultado más de una vez al “Mandaloriano” sobre qué opina al respecto, pero Pascal siempre ha demostrado tomarlo con gracia que lo llamen “daddy”. Aun así, el mismo protagonista fue enfático en que no desea realmente convertirse en padre.

A través de Twitter, varios usuarios le dedicaron a Pedro unas palabras en estas celebraciones, y no solo los fanáticos, sino también grandes medios de noticias internacionales. A continuación te dejamos algunos:

Happy Father’s Day to the internet’s daddy, Pedro Pascal. If I could transplant myself into anyone else’s life right now, it might be his. pic.twitter.com/9qx3LbCDNj

— Ash Haddad🎙 VO (@AshleighHaddad) June 18, 2023