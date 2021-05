El 4 de mayo es una fecha especial ya que es celebrada como el “Día de Star Wars” por los seguidores del mundo creado por George Lucas.

El motivo de la celebración, que se realiza desde su lanzamiento en los años ’70, es que el sonido de su pronunciación en inglés (“May the fourth”) es similar al de la característica frase “May the Force be with you” (“Que la fuerza te acompañe”) que suelen pronunciar los personajes que están del lado de la fuerza.

Entre quienes se han sumado a través de sus redes sociales se encuentra el actor Pedro Pascal, quien interpreta al protagonista de la serie The Mandalorian, spin off que se sitúa dentro de este universo.

El chileno de 46 años compartió una imagen en su cuenta de Twitter que se tomó durante las grabaciones de la producción. “La realidad de la cabeza de casco“, escribió.

Pascal interpreta a Mando, un pistolero y cazarrecompensas solitario que se ve inmerso en una serie de travesías tras encontrarse con Grogu, un ejemplar de la misma raza de Yoda y que también tiene sensibilidad ante la Fuerza.

La producción ya ha estrenado dos temporadas, la más reciente estrenada el pasado 30 de octubre de 2020, y se espera que la tercera salga a fines de 2021.