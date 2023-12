¿Sigue en Chile? Pedro Pascal compartió nueva foto y encendió las ilusiones

Pedro Pascal sorprendió a todos con un inesperado viaje a Chile, desde Estados Unidos, para compartir con su familia en Navidad. Ahora, volvió a llamar la atención con una fotografía en sus stories de Instagram.

El chileno es uno de los actores del momento en Hollywood, sobre todo después de protagonizar la exitosa serie The Last Of Us. Sin embargo, no ha olvidado sus raíces y decidió pasar los últimos días de 2023 en su país de origen.

La nueva foto de Pedro Pascal en Chile

En horas de la mañana de este jueves, Pascal compartió una fotografía en su cuenta de la mencionada red social, la que da a entender que podría seguir en Chile.

En la imagen aparece vestido con una polera amarilla, un pantalón negro y un jockey, acompañado de un hombre.

La foto fue publicada la tarde de este miércoles por la cuenta @cactuslagarto, que según indica en la descripción es un “estudio, registro y reproducción de cactáceas a partir de semillas, especialmente nativas de Chile”.

Sin embargo, se desconoce si la fotografía es reciente o de hace algunos días atrás.

Pedro Pascal pasó la Navidad con su familia en Chile

A días de la Navidad, en redes sociales se comenzó a especular sobre la visita de Pedro a Chile, sobre todo después de que se viralizara una foto de él junto a un fan en el Aeropuerto Nuevo Pudahuel.

Posteriormente, fueron los propios familiares del actor quienes compartieron algunas fotos con él, como su hermana Lux Pascal y su tía, Inés Pascal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Inés Pascal (@ines_pascal_)

Síguenos en