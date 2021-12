El actor hollywoodense Pedro Pascal fue un activo adherente de la candidatura de Gabriel Boric, quien fue electo presidente de la República este domingo tras obtener más de 4.6 millones de votos.

A fines de noviembre manifestó por primera vez su respaldo al represente de Apruebo Dignidad y lo hizo por medio de una foto trucada de él mismo, donde aparecía usando una polera blanca con el logo del diputado magallánico.

Luego, Boric publicó un video a través de redes sociales donde aparece el intérprete de 46 años. “Los quiero invitar a votar por un líder comprometido con la democracia y a seguir avanzando de todo corazón. Este 19 de diciembre vota 1, vota por Gabriel Boric”, señaló en el registro.

Gracias @PedroPascal1. This is the way! ☝🏻 pic.twitter.com/TjRgolu4Nu

