“¿Todavía tengo lengua?”: El sufrimiento de Pedro Pascal en “picante” programa que le sacó lágrimas y un eructo

Pedro Pascal continúa cosechando éxitos al ser invitado a reconocidos espacios de la televisión o, en este caso, un programa de YouTube que ha contado con la participación de famosos como Cate Blanchett, Salma Hayek o Tom Holland.

Se trata de Hot Ones del canal First We Feast, donde los invitados deben comer alitas de pollo con diferentes salsas picantes, desafiando su capacidad de soportar la intensidad de su sabor.

Al comienzo, el actor chileno reconoció que cuando joven era bueno “para la comida picante”, pero ahora “no sé si lo soy. Solo hay una manera de averiguarlo”.

Pero eso no es todo, ya que entre comida y comida, el artista fue respondiendo preguntas respecto de los diferentes personajes que lo han llevado a la fama mundial. El más reciente, Joel Miller de The Last Of Us.

Al respecto, el actor abordó el fenómeno que despertó dicho personaje y que lo llevó a ser calificado como el “padre de Latinoamérica”.

“Creo que hay una cosa divertida sobre las restricciones muy típicas de este tipo de arquetipos masculinos, como que no muestres tus sentimientos, la gente creerá que eres débil, sobrevivir es clave o no dejes entrar a nadie”, comenzó explicando.

Pero luego, Joel comienza a “desarrollar conexiones humanas” y “se da cuenta que no puede vivir sin eso”.

Paralelamente, mientras seguía contestando preguntas sobre su carrera, tal como sus grabaciones en The Mandalorian o cómo fue trabajar con Nicolas Cage, Pedro se encontró con una salsa bastante particular que le impidió seguir hablando.

“Me dices que lo estoy haciendo bien y luego intentas matarme”, bromeó. “De verdad llegué al punto de pensar que esto no pasaría”, dijo entre lágrimas, para luego tomar un gran sorbo de leche.

“¿Todavía tengo lengua?”, continuó diciendo mientras sufría por el inesperado efecto de una salsa extra picante, experimentando luego una segunda ola de picor que lo dejó sudando frío y que culminó con un largo eructo.

Entre otros temas, el actor también explicó por qué su canción favorita es Purple Rain de Prince.

Mira el capítulo completo a continuación: