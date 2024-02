Pedro Pascal recordó a su mamá con inédita foto en Chile: “Los otros Cuatro Fantásticos”

Pedro Pascal recordó el cumpleaños de su fallecida madre con una tierna fotografía tomada durante un viaje a Chile.

A través de su cuenta de Instagram, el actor chileno sorprendió a sus seguidores con una postal donde aparece posando junto a sus hermanos en la playa.

“Javi, Pedro, Nico, Lux. #LosOtrosCuatroFantasticos“, escribió el protagonista de The Last of Us en la publicación, haciendo un guiño a su participación en la próxima película de Marvel.

Además, el intérprete agregó las frases “Happy Birthday, mom” y “viva Chile”, desatando la euforia de sus fanáticos en su país natal.

Reacción de chilenos a foto de Pedro Pascal

El post de Pedro Pascal generó la inmediata reacción de sus fans, especialmente chilenos, quienes dejaron efusivos comentarios.

Por un lado, algunos destacaron la complicidad de los hermanos Balmaceda-Pascal y el cariño que mantienen por su madre Verónica, quien falleció cuando Pedro tenía 24 años, mucho antes que saltara a la fama en Hollywood.

“Qué orgullosa estará tu mamá, happy Bday in heaven (feliz cumpleaños en el cielo)”, “queen Verónica” y “hermosa familia, seguro que ella estaría feliz de verlos a todos juntos”, fueron parte de las reacciones.

Mientras que otros más agudos recordaron el reciente accidente doméstico que sufrió Pascal en Chile, el cual lo obligó a usar un cabestrillo durante las ceremonias de los Globos de Oro y los Emmy.

“Estoy segura que ahí es donde se sacó la cresta, no tengo pruebas tampoco dudas”, señaló una fanática del actor.

Revisa la foto acá:

Síguenos en