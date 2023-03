Compartieron foto de un jovencísimo Pedro Pascal con estrella de “Buffy” y esta fue su reacción

La actriz estadounidense Sarah Michell Gelar conquistó a los más nostálgicos al publicar una emotiva fotografía del recuerdo en un set de grabación con Pedro Pascal.

En el registro, que data de los años ’90, aparece la nominada al Globo de Oro junto con el chileno mientras filmaban la serie Buffy: La Cazavampiros.

Allí aparece un joven y apuesto Pascal con cerca de 20 años vestido de escolar, mientras que la protagonista también luce un uniforme y portando un libro en sus manos.

“Cuando papá y mamá se conocieron”, escribió la actriz en la publicación de Instagram. Sin embargo, no fue hasta en una entrevista cuando el protagonista de The Last of Us se enteró de aquel registro.

“Recuerdo absolutamente todo”

“Necesito estar más conectado con el mundo de internet y pasar más tiempo en Instagram”. Eso fue lo primero que dijo Pascal cuando una periodista le preguntó por la fotografía.

Con evidente emoción, el actor continuó y dijo que “lo recuerdo absolutamente todo”. “Recuerdo que ella tenía helado en su remolque y me dio un poco, fue en medio de la noche”.

Posteriormente, agregó que para esa jornada de grabación se perdió el estreno de una obra de teatro en la que participaba para rodar el episodio. “Fue un momento muy, muy corto pero me acuerdo de todo. Podría seguir y seguir y seguir”.

Finalmente, el intérprete alabó el carisma de Michell Gelar y reveló que fue “increíblemente amable”. Cabe recordar que Buffy: La Cazavampiros fue una exitosa serie juvenil que trataba sobre una chica que combatía vampiros. Allí, Pascal participó como actor en un capítulo de la cuarta temporada, con apenas 24 años.

Revisa la fotografía a continuación: