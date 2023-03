Junto a Elizabeth Olsen: Pedro Pascal fue presentador de la categoría Mejor Corto Documental en los Oscar 2023

Durante este domingo, tras horas de espera, el actor Pedro Pascal subió hasta el escenario en la ceremonia de los Premios Oscar 2023, junto a Elizabeth Olsen, para presentar la categoría Mejor Corto Documental.

La actriz, quien es interprete de la Bruja Escarlata en el universo de Marvel, comenzó expresando que los realizadores de los trabajos audiovisuales que estaban en dicha categoría se atrevieron a tratar historias en un tiempo limitado.

Tras aquello, el protagonista en The Last of Us y The Mandalorian explicó que “estos limites no tuvieron efectos para las historias que exploran”.

Asimismo, continuó mencionando a los ganadores del Mejor Corto Documental, donde compitieron Haulout, How Do You Measure a Year?, The Martha Mitchell Effect, Stranger at the Gate y The Elephant Whisperers, obra que se quedó con la estatuilla.

Este trabajo audvisual, dirigido por Kartiki Gonsalves, se sitúa en India y nos relata la historia de Bomman y Bellie, una pareja que dedica su vida a cuidar a Raghu, una cría de elefante.

Por otra parte, esta jornada se emitió el último episodio de la serie que llevó a Pedro Pascal a obtener mayor reconocimiento en todo el mundo, The Last of Us.

Revive las reacciones de los premios Oscar 2023