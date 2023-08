Hasta viajó: Pedro Pascal no pudo ver exposición de arte en su honor

El reconocido actor chileno Pedro Pascal sufrió un desafortunado suceso luego de que viajara hasta Inglaterra para apreciar una exposición de arte en su honor, sin embargo, al llegar al sitio se encontró con un impedimento que salía de sus manos.

De acuerdo con lo publicado en el Instagram de Russell Tovey, parte del podcast Talk Art, este planeaba visitar junto a Robert Diament y Pedro Pascal la exposición “ADHD Hyper Fixation and why it looks like I love Pedro Pascal“, no obstante, el local estaba cerrado.

¿Qué dijo la autora de la exposición?

Tras este suceso, la artista Heidi Gentle Burrell conversó con The Independent sobre lo sucedido, dando a conocer lo triste que estaba por no saber que el actor iría a ver su arte. “Fue una locura absoluta (…) entiendo completamente por qué Robert no me dijo que iría con Pedro, ellos quieren su privacidad. Pero estoy un poco triste por habérmelos perdido”, expresó.

“Me dio rabia que fuera un domingo, cuando la galería estaba cerrada“, confesó la artista.

Sobre la misma, Heidi anunció que “me encantaría que Robert lo trajera cuando la galería esté abierta“, esperando que Pedro Pascal vuelva a visitar su galería.

“Solía verlo en ‘Buffy, la cazavampiros’ y en muchos dramas de crimen en los que siempre pensé que era muy bueno. Simplemente descubrí que él tenía una cara realmente interesante, desde un punto de vista artístico”, explicó sobre sus razones para usar a Pedro Pascal para hacer arte.

