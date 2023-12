¡Orgullo chileno! Estos son los rivales de Pedro Pascal en los Globos de Oro

Este lunes se revelaron a todos los nominados para la próxima versión de los Globos de Oro en Hollywood, entre los que se destaca al chileno Pedro Pascal en una de las categorías más importantes.

Y es que el intérprete fue nominado, por primera vez en estos premios, en la categoría de Mejor Interpretación masculina en una serie de televisión de Drama por su protagónico en The Last Of Us y compite con grandes nombres en la industria.

Los rivales de Pedro Pascal en los Globos de Oro

En concreto, Pascal competirá contra:

Brian Cox (Succession)

(Succession) Dominic West (The Crown)

(The Crown) Gary Oldman (Slow Horses)

(Slow Horses) Jeremy Strong (Succession)

(Succession) Kieran Culkin (Succession)

Pero eso no es todo, porque The Last Of Us (HBO) también está nominada en la categoría de Mejor Serie de Drama, mientras que la co-protagonista del chileno, Bella Ramsey, obtuvo una nominación como Mejor Interpretación femenina en una serie de televisión.

Otros nominados

Entre las 27 categorías que se premian, se destacan las siguientes:

Mejor Película de Drama

Anatomy of a Fall

Killers of the Flower Moon

Maestro, Oppenheimer

Past Lives

The Zone of Interest

Mejor Interpretación femenina en una película de Drama

Annette Bening (Nyad)

Cailee Spaeny (Priscilla)

Carey Mulligan (Maestro)

Greta Lee (Past Lives)

Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon)

Sandra Hüller (Anatomy of a Fall)

Mejor Interpretación masculina en una película de Drama

Andrew Scott (All of Us Strangers)

Barry Keoghan (Saltburn)

Bradley Cooper (Maestro)

Cillian Murphy (Oppenheimer)

Colman Domingo (Rustin)

Leonardo DiCaprio (Killers of the Flower Moon)

Para ver el listado completo de nominados haz click aquí.

¿Cuándo son los Globos de Oro 2024?

La ceremonia número 81 de los Globos de Oro 2024 se realizará el domingo 7 de enero y serán transmitidos a través de la cadena CBS. Además, se podrán ver en la plataforma de Paramount+.

Síguenos en