El actor chileno Pedro Pascal (46) compartió en sus redes sociales la primera imagen de la serie de HBO The Last of Us.

En la fotografía se puede ver a Pascal y Bella Ramsey como Joel y Ellie, respectivamente, frente a un avión estrellado en el campo. “‘Te tengo, niña’. La adaptación de HBO de The Last of Us está en producción”, escribió junto a la imagen.

La producción de la adaptación televisiva del videojuego homónimo se centra en una pandemia a causa de una cepa del hongo Cordyceps, la que al infectar a los humanos, mediante mordidas, los convierte en criaturas caníbales.

Joel (Pedro Pascal) es uno de los sobrevivientes de la pandemia y deberá rescatar a Ellie, una niña de 14 años con quien debe emprender una aventura para enfrentar el mortal virus.

La serie contará con una primera temporada de 10 episodios y terminará de grabarse en junio de 2022. Aún está pendiente la fecha de estreno.

Hasta ahora, los actores que estarán presentes en The Last of Us son: