Pedro Pascal, el destacado actor chileno que ha participado de éxitos internacionales como Game of Thrones, Narcos y Wonder Woman 1984, reconoció que su héroe e inspiración en la infancia fue Indiana Jones.

“Le pedí a mi papá un látigo”, dijo la figura hoy reconocida por su rol en The Mandalorian.

El intérprete reveló algunos de sus secretos en conversación con LUN. Por ejemplo, Pascal no puede salir de la cama sin escuchar a sus artistas favoritos.

“Escucho música de Motown, Marvin Gaye, Aretha Franklin y Etta James. No salgo de la cama si no los escucho”, contó.

Asimismo, recordó el momento exacto en que supo que la actuación sería su meta en la vida: “cuando era joven quería ser la silueta de Christian Bale en el póster de El imperio del sol, cinta dirigida por Steven Spielberg que fui a ver con mi padre”.

Además, reflexionó sobre las producciones en las cuales ha colaborado: “entretienen, prestan ayuda y dan un mensaje de tranquilidad. Yo soy simplemente uno de los mensajeros”.

Pascal expresó que “se me parte el corazón a raíz del año que recién vivimos y me da mucha esperanza e inspiración ser partícipe de algo que alivia, en parte, el dolor que todos padecemos colectivamente”.

Por lo mismo, si tuviese que darle algo al mundo, Pedro Pascal dijo que regalaría “sanidad y decencia”.

Finalmente, habló sobre su participación en la serie de Netflix Narcos, la cual tuvo una temporada grabada en México, donde un integrante del equipo de producción fue asesinado.

“Trabajar en Colombia fue muy distinto a hacerlo en México. Me sentía en casa, tenía mi propia rutina y cuando no trabajaba, viajaba enamorándome de ese país. Jamás me sentí inseguro”, recordó Pascal.

El actor fue fichado para la adaptación a la televisión de The Last of Us, uno de los videojuegos más destacados de la década. Hasta el momento, no hay mayores detalles ni una eventual fecha de estreno.