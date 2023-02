Un nuevo éxito para el actor: Pedro Pascal es invitado al programa The Graham Norton Show en Inglaterra

Este viernes se anunció que el exitoso actor Pedro Pascal estará presente en el cápitulo 19 de The Graham Norton Show el próximo 24 de febrero, el late de televisión más visto de Inglaterra.

Así lo informó la cadena BBC, que reveló que el intéprete de Din Djarin en The Mandalorian compartirá con personajes del espectáculo como los actores Sir Patrick Stewart, Dame Helen Mirren, Ariana DeBose y la cantante Freya Ridings.

De esta forma, el chileno continúa acumulando logros, ya que hace algunos días fue el anfitrión del aclamado programa Saturday Night Live, donde realizó un monólogo hablando de Chile, su familia y cómo escaparon de la Dictadura Militar.

En este espacio televisivo, muy similar al estadounidense, se acostumbra a tener una conversación con alto sentido del humor y bromas. En ese sentido, estamos ansiosos de conocer con qué nos sorprenderá Pedro Pascal.

Recordemos que el prestigio internacional, lo ha alcanzado gracias a sus distintas participaciones en éxitosas producciones de la pantalla grande y series que han causado furor como The Last of Us, en la que interpreta al protagonista, Joel.