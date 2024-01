¡Lo combinó con su ropa! Pedro Pascal llegó con cabestrillo a los Golden Globes

Pedro Pascal llegó a la alfombra roja de los Premios Globos de Oro 2024 con una lesión en su brazo derecho, la cual no le impidió hacerse presente al evento.

El actor chileno causó gran revuelo en internet luego de que se viralizara su llegada la premiación, ya que se desconoce la razón por la que está usando un cabestrillo.

La llegada de Pedro Pascal a los Globos de Oro

Nominado por primera vez a este reconocimiento cinematográfico, gracias a la serie “The Last of Us”, el chileno se vistió completamente de negro, aunque con un par de accesorios que no pasaron desapercibidos.

Según el video que publicó el medio estadounidense Deadline Hollywood, el actor lució una camisa con diseños de color blanco y un cabestrillo negro.

Que esta misteriosa lesión no le impidiera al actor aparecer por los Globos de Oro generó todo tipo de reacciones en redes sociales, principalmente de admiración por no faltar al evento.

“El fiel reflejo de que ninguna lesión va a hacer que nos perdamos la fiesta” y “Lesionado por cargar el peso al mejor actor del 2023“, postearon algunos usuarios en Twitter, canal en que se volvió tendencia.

Revisa su paso por los Golden

Síguenos en