Una celebridad: Pedro Pascal y su hermana Lux fueron paparazzeados caminando por las calles de Nueva York

Pedro Pascal es toda una celebridad y, como es costumbre en Estados Unidos, recientemente fue captado por las cámaras de los paparazzi en Nueva York.

Pero el actor chileno de 47 años no estaba solo, sino que acompañado por su hermana, la también actriz y activista Lux Pascal, quien fue fotografiada junto al protagonista de la exitosa serie The Last Of Us caminando por las calles de la Gran Manzana y posteriormente tomando el metro de la ciudad. En todo momento, mantuvieron una gran sonrisa.

Los intérpretes fueron captados durante horas de este domingo y causaron sensación en las redes sociales, donde varios fanáticos dejaron comentarios.

Pedro Pascal, además de ser conocido por sus actuaciones en producciones de renombre como The Mandalorian, Game Of Thrones o Narcos, se ha transformado en toda una celebridad de internet. Y es que a diario se puede ver contenido sobre su persona en TikTok, Instagram o Twitter.

A eso, se suma que recientemente una conocida revista estadounidense lo describió como el “papi del año“.

“Es un apuesto buen deportista que además da buenas entrevistas. La otra parte de la ecuación de la fama de Pedro Pascal, es que es un hombre que no tiene ningún problema en ser ‘El Papi’ actual de internet”, detalló el medio.

El pasado sábado 4 de febrero, el chileno tuvo un exitoso paso por el reconocido programa Saturday Night Live (SNL), donde cumplió el rol de anfitrión, y compartió con Coldplay, quienes incluso rindieron un homenaje su fallecida madre.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Saturday Night Live (@nbcsnl)

A eso, se suma su reciente invitación para otro popular programa de televisión, pero esta vez de Inglaterra: The Graham Norton Show, el próximo 24 de febrero.

Por su parte, Lux Pascal es una actriz tras de 30 años que está radicada en Nueva York, actualmente estudia en Juilliard y es recordada en nuestro país por su participación en la serie Los 80 y también en La Jauría.

Mira las fotos aquí:

pedro pascal with his sister lux in new york city today pic.twitter.com/v27z1CoR8Z — Pedro Pascal Daily (@pascalarchive) February 13, 2023

i love them pic.twitter.com/XYu2BfUnpA — Pedro Pascal Daily (@pascalarchive) February 13, 2023