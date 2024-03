Pedro Pascal dedicó mensaje a Lux Pascal por 8M y los llenaron de elogios: “Ella es increíble”

Pedro Pascal acudió a sus redes sociales para saludar a su hermana, Lux Pascal, en un nuevo Día Internacional de la Mujer.

El actor hollywoodense no se quiso quedar fuera de una nueva conmemoración mundial del 8M y en su cuenta de Instagram dedicó un post a su hermana, quien también es actriz.

“La felicidad es reconocida como un momento de alegría y plenitud. La palabra felicidad proviene del latín de la palabra «felicitas»”, escribió en la descripción de la foto que acumula miles de gusta y comentarios.

La actriz, en tanto, compartió el post del protagonista de The Las Of Us en sus stories de Instagram junto a emojis de corazones negros y blancos.

Además, diferentes usuarios destacaron la publicación de Pedro Pascal: “El verdadero gran hermano”, “que lindas palabras, puedes enseñarle a mi hermano cómo decir cosas lindas como estas”, “ella es increíble, muchas bendiciones”, “la felicidad en tus ojos cada vez que miras a Lux”, “gracias Lux por compartir tu luz con nosotros”.

La publicación de Pedro Pascal aquí:

