¡Mejor hermano! Pedro Pascal no asistió a Cannes para estar presente en graduación de su hermana Lux

Lux Pascal, hermana menor del famoso actor chileno Pedro Pascal, se encuentra viviendo uno de los momentos más importantes de su vida personal y profesional.

A través de sus redes sociales, la joven informó que se graduó de sus estudios de actuación en la Escuela Julliard de Nueva York, uno de los consevatorios de artes más prestigiosos de Estados Unidos.

Para sorpresa de sus seguidores, la actriz compartió imágenes con su diploma en las manos, junto al protagonista de The Last Of Us.

La presencia del exitoso intérprete causó revuelo entre los recién graduados de Julliard, quienes captaron con su celular distintos momentos e incluso aprovecharon de pedirle algunos saludos.

Esta habría sido una de las razones por las que Pedro no asistió esta semana al Festival de Cannes, evento en que se realizó la avant premiere del cortometraje Strange Way Of Life, dirigido por Pedro Almodóvar, y que tiene protagonistas al actor chileno y al estadounidense Ethan Hawke.

Cabe mencionar que Lux y Pedro mantienen una cercana relación, tanto así que el actor de The Mandalorian fue una pieza fundamental en el proceso de transición de su hermana.

Además, ambos han compartido diversos registros en que celebran sus respectivos logros. Por ejemplo, Lux estuvo presente en el público cuando el protagonista de The Last Of Us debutó en el programa Saturday Night Live.

Revisa las publicaciones acá:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Meagan Heron (@missladym1981)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pedro Pascal Lover ♥️ (@pedropascallover1)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pedro Pascal Fan Account (@pedro_pascal_fans)