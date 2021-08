Pedro Pascal se ha robado el corazón de los amantes del cine y las series en Chile y, también, en el mundo. El actor ha destacado en los últimos años por su participación en The Mandalorian, aunque mucho antes de eso, brilló en Game of Thrones. Pero lo que no muchas personas saben es que el intérprete por poco no aparece en la famosa producción de HBO.

En entrevista con EW, fueron las productoras ejecutivas de The Vampire Diaries, Julie Plec y Caroline Dries, quienes revelaron esta información. Y es que el actor audicionó para el papel de Marcel en The Originals, spin-off de mencionada serie.

Sobre esto, Julie Plec comentó: “Una de las personas que participó en el casting leyendo esa parte fue Pedro Pascal, a quien amé”. Además, expresó: “Yo estaba obsesionada con él, pero era un poco mayor”.

Si bien Pedro Pascal fue directa competencia para Charles Michael Davis, quien finalmente interpretó a este personaje, hubo un motivo por el que no fue seleccionado. “Simplemente tenía esa arrogancia (Davis). Necesitabas a alguien con esa clase de estilo para operar y respirar en el mismo lugar que Klaus (Joseph Morgan)”, sentenció Plec.

Para Pascal esta negativa no fue un mal paso en su carrera artística. Si hubiera participado en la producción, no habría podido encarnar a Oberyn Martell, quien terminó siendo uno de sus papeles más alabados.

Hay que recordar que Pedro Pascal ha tenido una aplaudida carrera en el cine y la televisión. Además de protagonizar la serie sobre Star Wars, también ha tenido roles en Narcos, The Good Wife y Wonder Woman 1984. Uno de sus próximos papeles en la pantalla chica será en The Last of Us.

