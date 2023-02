¿Estás de acuerdo? Por qué Pedro Pascal es “el papi de internet” según famoso medio de EE.UU.

“A estas alturas es imposible evitar a Pedro Pascal. Evitarlo es como evadir la gravedad”. Con estas palabras comienza un artículo publicado por la famosa revista estadounidense Vox, en que discurren una serie de halagos para explicar por qué Pascal es el “papi del año”.

Y es que sin duda el actor chileno está en un altísimo momento de fama tras sus papeles en piezas como Narcos, The Mandalorian, Game of Thrones y, últimamente, en The Last of Us, serie revelación que mantiene expectante a gran cantidad de fans.

Pero además de su destreza actoral y su desempeño en esos importantes papeles, Vox destacó otro aspecto del intérprete que tiene que ver con otros atributos: “Pascal es un apuesto buen deportista que además da buenas entrevistas. La otra parte de la ecuación de la fama de Pedro Pascal, es que es un hombre que no tiene ningún problema en ser ‘El Papi’ actual de internet”, dice el artículo.

El texto aparece a poco de que Pascal hiciera su debut en el famoso show norteamericano Saturday Night Live en un monólogo que trataba sobre “la sed insaciable del público por él, su desconcierto y aceptación final de su condición de ‘papi'”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pedro Pascal he/him (@pascalispunk)





Y es que de acuerdo con Vox, la fama de Pedro es inevitable puesto que se trata de personas que son “hermosamente hermosas, del tipo que viene con la edad, tal vez hasta el punto de sorprender. Son figuras de autoridad. Son amables sin esfuerzo, pero no siempre agradables”.

“Antítesis de la masculinidad tóxica”

Junto con aceptar su condición de “papi”, el actor nacional es reconocido porque en su desempeño profesional ha encarnado papeles que se contraponen con la idea tradicional del “papi” al que la industria está habituada.

“Son la antítesis de la masculinidad tóxica, aunque su atractivo a menudo se ha atado a un tabú edípico: ‘complejos’ y ‘problemas’. Y los papis nunca se llamarían a sí mismos papi. Primero, porque es un título que se otorga en lugar de autoproclamarse”, señala la revista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pedro Pascal he/him (@pascalispunk)





Y es que además el chileno es de lo más humilde, además de divertido. Su fama de sexy no fue autoimpuesta por él, se la ganó y, de acuerdo con sus propias palabras, transformarse en este ícono de la sensualidad le produjo desconcierto.